وافق البرلمان الإيطالي، على قانون يدرج جريمة قتل النساء في القانون الجنائي في البلاد ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وقد تزامن التصويت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصل القانون على دعم حزبين من أغلبية يمين الوسط والمعارضة من يسار الوسط في التصويت النهائي في مجلس النواب، حيث تم إقراره بأغلبية 237 صوتا.

يأتي القانون، الذي تدعمه حكومة رئيسة الوزراء المحافظة جورجا ميلوني، ردا على سلسلة من جرائم القتل وغيرها من أعمال العنف التي تستهدف النساء في إيطاليا.

ووفقا لنص الوثيقة، يتضمن القانون تدابير أقوى ضد الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك المطاردة ونشر مواد إباحية بهدف الانتقام، وفقا لروسيا اليوم.