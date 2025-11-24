"غزة الإنسانية" تُنهي عملها وتُفكك مراكز التوزيع في القطاع

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "مؤسسة غزة الإنسانية" أعلنت اليوم عن نهاية عملياتها في قطاع غزة وبدأت بتفكيك البنية التحتية التي أقامتها في مراكز التوزيع.

وذكرت قناة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، أن أنشطة المؤسسة ستُنقل إلى منظمات إغاثة أخرى.

وزعم مدير المؤسسة جون أكر، أن ما تُسمى بـ"غزة الإنسانية" نجحت في تلبية أهدافها وهو توزيع المساعدات على سكان غزة المحاصرين، قائلًا لـ فوكس نيوز: "لقد نجحنا في إثبات وجود طريقة أفضل لتقديم المساعدة لسكان غزة"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف أكر: "كان هدفنا منذ البداية تلبية حاجة أساسية، وإثبات أن نهجًا جديدًا يمكن أن ينجح حيث فشلت أساليب أخرى، وفي نهاية المطاف، إيصال هذا النجاح إلى المجتمع الدولي. ومع إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي (CMCC) وتجدد اهتمام المجتمع الإنساني العالمي بالمشاركة، نعتقد أن هذه اللحظة قد حانت".

وتابع: "على مدار أسابيع، أجرت المؤسسة محادثات مع مركز التنسيق والمنظمات الدولية حول سبل المضي قدمًا، ومن الواضح لنا أنهم سيعتمدون النموذج الذي اختبرناه. وبناء على ذلك، فإننا نعمل على تقليص أنشطتنا لأننا نجحنا في مهمتنا - لقد أثبتنا أن هناك طريقة أفضل لتقديم المساعدة لسكان غزة"، وفق زعمه.

وبدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملها في قطاع غزة يوم 26 مايو الماضي، ورفضت منظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة التعامل معها بسبب أنشطتها المشبوهة واتهامها بالفساد.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اليوم الأول من عمل ما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، استُشِهد وأُصيب الآلاف من المدنيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال التي أطلقت عليهم النار بشكل ممنهج.