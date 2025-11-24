بولندا تعتقل شخصا يشتبه في صلته بتفجير استهدف خط سكك حديدية

وارسو- (د ب أ)

اعتقلت السلطات البولندية مشتبها به ثالثا على صلة بتفجير استهدف خط سكة حديدية في البلاد في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال متحدث باسم مكتب النائب العام في بولندا اليوم الاثنين إن المواطن الأوكراني يُعتقد أنه ساعد المشتبه بهما الرئيسيين، اللذين لا يزالان طليقين، في التحضير للهجوم.

ويعتقد المحققون أنه قاد رفاقه إلى خط السكة الحديد في سبتمبر الماضي، وأطلعهم على الموقع وأرشدهم إلى أماكن وضع المتفجرات.

وتم تدمير القضبان في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني جراء انفجار على خط سكة حديد استراتيجي يربط العاصمة وارسو ومدينة لوبلين، شرقي بولندا.

ولم يصب أحد بأذى، إذ لاحظ سائق قطار الأضرار وأبلغ عنها. ثم عُثر على أضرار إضافية على نفس الخط.

ويشتبه المحققون في أن مواطنين أوكرانيين (39 و41 عاما)، نفذا التخريب نيابة عن أجهزة الاستخبارات الروسية.

ويعتقد أنهما عقب الهجوم فرا عبر الحدود إلى بيلاروس المجاورة، الحليفة لموسكو.