الكرملين: لم نتلق معلومات عن محادثات جنيف بشأن السلام في أوكرانيا

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنه لا توجد خطط حتى الآن لعقد اجتماع هذا الأسبوع بين الوفود الروسية والأمريكية.

وأكد الكرملين، أن روسيا لم تتلق أي معلومات رسمية من المحادثات التي عُقِدت أمس الأحد في جنيف بسويسرا حول السلام في أوكرانيا، قائلًا: "لا علم لموسكو بنص خطة السلام التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات الأمريكية الأوكرانية في جنيف".

وأضافت الرئاسة الروسية، أن موسكو لا تريد مناقشة الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا عبر وسائل الإعلام.

وأمس الأحد، استضافت مدينة جنيف محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بمشاركة مسؤولون من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في أوكرانيا.

ورفض حلفاء أوكرانيا الأوروبيون الخطة في شكلها الأصلي، الذي يميل بشدة لصالح روسيا. وتتضمن الخطة المكونة من 28 نقطة مطالبة كييف بالتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيها إلى روسيا فضلًا عن تقليص حجم جيشها، من بين إجراءات أخرى.