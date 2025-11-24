إعلان

مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية

كتب : مصراوي

10:59 ص 24/11/2025

مسيرات روسية

موسكو- (د ب أ)

دمر مشغلو طائرات مسيرة من اللواء 72 التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية ثلاثة هوائيات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوستيانتينوفكا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم الإثنين: "اكتشفت عمليات الاستطلاع معداتٍ تُوفر الاتصالات بين الوحدات الأوكرانية، وبعد التأكد من الإحداثيات، تم دك الأهداف بضربات دقيقة من طائرات مسيرة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "فقد العدو نقاط الاتصال في القطاع المحدد".

وصرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم أمس الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية وسعت نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا، التابعة للجمهورية.

وقال بوشيلين: "فيما يتعلق بكونستانتينوفكا، نشهد أيضًا توسعًا في نطاق سيطرة القوات المسلحة الروسية هنا، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كونستانتينوفكا نفسها".

