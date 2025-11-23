حزب الله ينعي 3 عناصر قتلوا مع "الطبطبائي" بالغارة الإسرائيلية

أعلن حزب الله اغتيال 3 عناصر بارزين بالمقاومة رفقة هيثم علي ‏الطبطبائي، إثر الغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال اليوم على ‏الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد حزب الله في بيان له الأحد، اغتيال هيثم علي ‏الطبطبائي ومصطفى أسعد برو ورفعت أحمد حسين وقاسم حسين برجاوي، إثر العدوان الإسرائيلي على ‏منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 25 أخرين، في حصيلة شبه نهائية للغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف الاعتداء على الشعب اللبناني ولمنع أي تدهور من الممكن أن يعيد التوتر إلى المنطقة.

وقال عون، في بيان له الأحد، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها.