قالت الخارجية الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال تمكن من اغتيال هيثم الطبطبائي رئيس أركان حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت عبر ضربة جوية محددة.



وأشارت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها الأحد، إلى أن الغارة الجوية كانت ردا على الانتهاكات المتكررة من جانب حزب الله لقرار مجلس الأمن 1701 ولتفاهمات وقف إطلاق النار.



واتهمت الخارجية الإسرائيلية، الحكومة اللبنانية بالإخفاق في التعامل مع الانتهاكات التي يرتكبها حزب الله.



وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب متلزمة بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ستواصل العمل من أجل الدفاع عن إسرائيل والحفاظ على استقرار المنطقة.



ويرى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن اعتداء إسرائيل على الضاحية الجنوبية يتطلب من الجميع الوقوف خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها.



وقال سلام في تصريحات إعلامية، إن حماية المدنيين ومنع انزلاق الدولة نحو مسارات خطرة على رأس أولويات الدولة اللبنانية في المرحلة الراهنة، موضحا أن حكومته ستواصل العمل لحماية مواطنيها بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم الطبطبائي القائد العسكري في حزب الله و5 مدنيين وإصابة 28 آخرين.