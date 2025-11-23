حماس تدين الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنه يهدف لجر لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده.

وقالت حماس، في بيان لها اليوم الأحد، إن اعتداء إسرائيل على بيروت خرق واضح للسيادة اللبنانية، مشيرة إلى قوات الاحتلال تهدف لجر لبنان إلى الحرب.

وشنت إسرائيل صباح اليوم، غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم الطبطبائي القائد العسكري في حزب الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

ومن جانبه، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.