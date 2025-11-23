إعلان

حماس تدين الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

كتب-عبدالله محمود:

08:49 م 23/11/2025

الغارات الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنه يهدف لجر لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده.

وقالت حماس، في بيان لها اليوم الأحد، إن اعتداء إسرائيل على بيروت خرق واضح للسيادة اللبنانية، مشيرة إلى قوات الاحتلال تهدف لجر لبنان إلى الحرب.

وشنت إسرائيل صباح اليوم، غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم الطبطبائي القائد العسكري في حزب الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

ومن جانبه، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغارات الإسرائيلية بيروت لبنان حماس

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد