الرئيس التركي: لا سلام عالميا دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

كتب-عبدالله محمود:

05:57 م 23/11/2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلام العالمي لن يتحقق بمعناه الحقيقي دون إقامة دولة فلسطين الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد أردوغان، خلال مشاركته في ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ، بالدعم التي تقدمه جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، قائلا:"أنه لا يقدر بثمن".

وأكد الرئيس التركي، أن انتصار جنوب أفريقيا على نظام الفصل العنصري، بقيادة نيلسون مانديلا، يعد أحد أقوى رموز السعي لتحقيق العدالة والمساواة في العالم.




رجب طيب أردوغان لا سلام دولة فلسطين القدس

