الرئيس التركي: لا سلام عالميا دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلام العالمي لن يتحقق بمعناه الحقيقي دون إقامة دولة فلسطين الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد أردوغان، خلال مشاركته في ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ، بالدعم التي تقدمه جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، قائلا:"أنه لا يقدر بثمن".

وأكد الرئيس التركي، أن انتصار جنوب أفريقيا على نظام الفصل العنصري، بقيادة نيلسون مانديلا، يعد أحد أقوى رموز السعي لتحقيق العدالة والمساواة في العالم.







