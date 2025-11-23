مصر وكندا تبحثان التعاون الاقتصادي والأوضاع في غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بنظيرته الكندية أنيتا أناند، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرج.

وأكد عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع كندا، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية.

واستعرض وزير الخارجية الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في أبريل الماضي.

الأوضاع في غزة

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض وزير الخارجية عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولًا إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما جدّد الدعوة للوزيرة الكندية للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيدًا باعتراف كندا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي.