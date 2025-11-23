غزة: الحاجة ملحّة لمختبرات فحص الحمض النووي لتحديد هويات الجثامين

وكالات

قال المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، إن القطاع بحاجة إلى مختبرات علمية لفحص البصمة الجنائية والحمض النووي.

وأعلن المتحدث، خلال حديثه مع الجزيرة، استلام 330 جثمانًا فلسطينيًا من إسرائيل، موضحًا أنه تم التعرف على هويات 90 فقط.

وأضاف: "نعتمد على التصوير الجنائي ومشاهدات الأهالي ونواجه صعوبات"، مطالبًا الجهات الدولية بالتدخل لتوفير أجهزة المختبرات الجنائية.

وأعرب المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، عن الشعور بالعجز في موقف عدم التعرف على جثامين المفقودين.