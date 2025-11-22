اتهم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة المقاومة الفلسطينية حماس بانتهاك وقف إطلاق النار مجددا، وفق زعمه.

وادّعى مكتب نتنياهو، أن حماس أرسلت مقاتلين إلى داخل الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلف الخط الأصفر، زاعما أن قواته قتلت 5 من كبار عناصر حركة المقاومة الفلسطينية ردا على ذلك.

وزعم مكتب نتنياهو، أن إسرائيل احترمت وقف إطلاق النار بشكل كامل، فيما لم تحترمه حماس، وفق ادّعائه.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، في خرق للاتفاق.

وأضاف مكتب نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "طوال فترة وقف النار، عبر عشرات مقاتلي حماس خطوط قواتنا لمهاجمتها".

ودعا مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الوسطاء إلى الإصرار على أن تفي حماس بالتزامها ببنود الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وشدد مكتب نتنياهو، على ضرورة أن تعيد حماس جثامين الأسرى الثلاثة القتلى الذين لا تزال تحتجزهم في غزة، وعلى أن تستكمل نزع سلاحها وسلاح القطاع بالكامل.

حماس: نرفض محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو

في المقابل، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على أن تصاعد خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف النار في غزة، يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في القطاع.

أشارت حماس في بيان، إلى أن الخروقات الإسرائيلية الممنهجة للاتفاق، أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بذرائع مختلفة، مؤكدة كذلك على أن تلك الخروقات أدّت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال خلافا للخرائط التي تم التوافق عليها.

وجددت حماس، التأكيد على رفضها محاولات "حكومة مجرم الحرب نتنياهو" لفرض أمر واقع يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، داعية الوسطاء إلى التدخل فورا والضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتكررة.