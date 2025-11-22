إعلان

8 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة

كتب : مصراوي

04:09 م 22/11/2025

سلاح الجو الإسرائيلي

وكالات

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم السبت، باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع.

وقبل قليل، شن الجيش الإسرائيلي مزيدًا من الهجمات على قطاع غزة، وفق ما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن سلاح الجو يشن غارات على دير البلح في وسط قطاع غزة.

وأعلن مصدر إسرائيلي، استهداف "علاء الحديدي في غزة وهو مسؤول كبير في منظومة الإمداد بالجناح العسكري لحماس"، وفق ما نقلته القناة الـ12.

وكثف جيش الاحتلال من هجماته على قطاع غزة بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، بدء سياسة هجومية ومبادرة، قائلًا: "لن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".

