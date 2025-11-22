حماس: ندعو الوسطاء للتدخل لوقف خروقات الاحتلال لاتفاق غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصاعد خروق الاحتلال يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته تقويض وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس، في بيان اليوم السبت، أن استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدم يوميًا باتجاه الغرب يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن الخروقات التي وصفتها بـ"الصهيونية الممنهجة" للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلفة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها.

وشددت الحركة على رفضها لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو) لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه.

ودعت حماس الوسطاء إلى التدخل والضغط لوقف خروقات الاحتلال فورًا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته.