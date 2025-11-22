إعلان

عواصف شديدة وفيضانات تضرب شمال غرب اليونان

كتب : مصراوي

10:53 ص 22/11/2025

فيضانات- أرشيفية

أثينا- (د ب أ)

ذكرت تقارير اليوم السبت أن عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في حدوث أضرار في الكثير من الأماكن في شمال غرب اليونان.

وغمرت المياه الطوابق السفلية والأرضية من المنازل وجرفت السيارات وأغلقت الطرق بسبب الانهيارات الأرضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن 280 ملليمترا من الأمطار تساقطت خلال بضع ساعات في المنطقة، حول مدينة يوانينا في شمال غرب البلاد.

وتأثرت جزيرة كورفو السياحية بشدة. وقال رئيس بلدية شمال كورفو لصحيفة كاثيميريني إن "قرية كاروساديس، التي يسكنها 2000 نسمة معزولة عن العالم الخارجي. حتى مركز الشرطة مغلق بسبب أطنان من الطمي".

وأضاف أن المسؤولين يأملون الآن في وصول معدات ثقيلة من البر الرئيسي لإزالة التربة. والكثير من طرق الجزيرة مغلقة أو مدمرة. وستظل المدارس مغلقة حتى بعد غد الاثنين.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار في المناطق المتضررة طوال اليوم السبت، لكن ليست بنفس القوة

