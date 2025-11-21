إعلان

البرهان: عازمون على القضاء على المليشيات المتمردة

كتب-عبدالله محمود:

09:00 م 21/11/2025

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها مصممة على القضاء على الميليشيات المتمردة واستئصالها تماما.

وأكد البرهان، في بيان له اليوم الجمعة، أن طريق القضاء على الميليشيات لا رجعة فيه حتى تُفنى ويتم تطهير كل شبر من الأراضي السودانية.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني:"عازمون على القضاء على المليشيات المتمردة".

وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس بمدينة روكسل، أدان الاتحاد الأوروبي الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان بما فيها الاستيلاء على مدينة الفاشر.

القضاء على المليشيات المتمردة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني

