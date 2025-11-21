إعلان

بوتين: مستعدون لمناقشة مقترح ترامب بشكل مفصل.. وأوكرانيا تعارض الخطة

كتب-عبدالله محمود:

07:50 م 21/11/2025

ترامب وبوتين وزيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقي روسيا الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن تكون أساسا لحل نهائي.

وقال بوتين في بيان له اليوم الجمعة، إنه بحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل عام، قبل قمة ألاسكا حيث طلبت أمريكا من روسيا تقديم تنازلات ومرونة أكثر.

وذكر الرئيس الروسي أنه مستعد لمناقشة الخطة الأمريكية بشكل مفصل، لافتًا إلى خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا لم تناقش بشكل علني.

وأشار بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني، مؤكدًا أن كييف ضد هذه الخطة.

وأضاف الرئيس الروسي: "أكدنا مرارا بأننا مستعدون للمفاوضات السلمية لحل الأزمة بشكل سلمي لكن ذلك يتطلب نقاشا موضوعيا وتفصيليا للخطة المقترحة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطة ترامب للسلام أوكرانيا روسيا دونالد ترامب فلاديمير بوتين زيلينسكي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل