بوتين: مستعدون لمناقشة مقترح ترامب بشكل مفصل.. وأوكرانيا تعارض الخطة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقي روسيا الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن تكون أساسا لحل نهائي.

وقال بوتين في بيان له اليوم الجمعة، إنه بحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل عام، قبل قمة ألاسكا حيث طلبت أمريكا من روسيا تقديم تنازلات ومرونة أكثر.

وذكر الرئيس الروسي أنه مستعد لمناقشة الخطة الأمريكية بشكل مفصل، لافتًا إلى خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا لم تناقش بشكل علني.

وأشار بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني، مؤكدًا أن كييف ضد هذه الخطة.

وأضاف الرئيس الروسي: "أكدنا مرارا بأننا مستعدون للمفاوضات السلمية لحل الأزمة بشكل سلمي لكن ذلك يتطلب نقاشا موضوعيا وتفصيليا للخطة المقترحة".