أصوات انفجارات في غلاف غزة.. والاحتلال ينفذ عمليات بالقطاع

كتب : مصراوي

05:52 م 21/11/2025

انفجارات في غلاف غزة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسماع أصوات انفجارات في غلاف غزة ناتجة عن تدمير الجيش بنى تحتية عسكرية شمالي القطاع.

وقبل قليل، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الجيش الإسرائيلي حذر سكان منطقة غلاف قطاع غزة من أن أصوات انفجارات ستسمع في الساعات القادمة.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن أصوات الانفجارات التي ستُسمع في الغلاف ستكون من عمليات جنوبي قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس الخميس، إن سياسة جيش الاحتلال الآن "هجومية ومبادرة ولن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، أن الاتفاق الأخير مكن إسرائيل من إعادة جميع الأسرى تقريبًا، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك 3 قتلى يتم العمل على إعادة جثثهم.

