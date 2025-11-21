جوتيريش: القارة الإفريقية ضحية الاستعمار واستنزاف طاقاتها ومواردها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم يمر بأوقات مضطربة و نزاعات وفوضى وضبابية سياسية وديون متراكمة، داعيا قادة وزعماء مجموعة العشرين القيام بإجراءات اقتصادية.

وأكد جوتيريش، في بيان له اليوم الجمعة، أن القارة الإفريقية تعاني عاصفة هائلة من انحسار القدرات المالية وكذلك النظام السياسي الذي فشل في تمثيل شعوبها، لافتًا إلى أن النظام الدولي فشل في تمثيل القارة الإفريقية بشكل مناسب.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن القارة الإفريقية كانت ضحية مزدوجة للاستعمار واستنزاف طاقاتها ومواردها، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مقعد للقارة الإفريقية في المؤسسات والمنظمات الدولية التي تصنع فيها القرارات.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، قادة الدول العشرين على تخصيص مزيد من الموارد المالية للدول النامية.

وشدد جوتيريش، على ضرورة وقف مد أطراف النزاع في السودان بالأسلحة وتدخل الجهات الخارجية، قائلاً: "نحن بحاجة إلى السلام في السودان ووقف المذبحة وكل الأعمال القتالية بشكل فوري".

وطالب من المجتمع الدولي بدعوة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة:"نحن بحاجة إلى إعادة السلام في الكونغو الديمقراطية وفي نفس الوقت معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء العنف".