الكرملين: لم نتلق أي مقترح رسمي من واشنطن بشأن خطة ترامب

وكالات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا المقترحات الأمريكية بشأن خطة السلام في أوكرانيا بالتفصيل.

وقال بيسكوف، إن موسكو لم تتلق أي شيء رسمي من الولايات المتحدة بشأن خطتها للسلام في أوكرانيا لكن الاتصالات مع واشنطن مستمرة، مضيفًا "لا نعرف على ماذا يستند الحديث عن توقيع اتفاق سلام في 27 نوفمبر".

وأشار إلى أن نحو 5 آلاف جندي أوكراني محاصرون على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، معتبرًا أن قدرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتخاذ القرارات تتقلص بسبب التقدم الروسي في ساحة المعركة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، قال بيسكوف، إن بلاده لم تتلقى بعد موافقة أوكرانيا على التفاوض بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبموجب خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فإنه ستتنازل كييف عن أراضٍ لصالح روسيا وستقلص حجم جيشها أيضًا، كما سيمنع المقترح التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، وفقًا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).