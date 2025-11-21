إعلان

ترامب يلتقي الأسرى المحررين من غزة في البيت الأبيض.. فيديو

كتب-عبدالله محمود

12:12 ص 21/11/2025

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 17 من الأسرى الإسرائيليين المحررين من قطاع غزة، التقوا برفقة عائلاتهم مساء اليوم الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن.

ونشرت القناة العبرية عبر صفحتها الرسمية بمنصة "أكس"، مقطع فيديو يوثق لقاء ترامب مع الأسرى وهو يوجه بعض الكلمات لهم قائلا: "أنتم لستم أسرى أنتم أبطال".

وأوضحت القناة العبرية، أن الأسرى كانوا قد عقدوا قبل لقائهم بالرئيس الأمريكي اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة البيت الأبيض ترامب ترامب يلتقي الأسرى المحررين من غزة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة