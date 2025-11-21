ترامب يلتقي الأسرى المحررين من غزة في البيت الأبيض.. فيديو

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 17 من الأسرى الإسرائيليين المحررين من قطاع غزة، التقوا برفقة عائلاتهم مساء اليوم الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن.

ونشرت القناة العبرية عبر صفحتها الرسمية بمنصة "أكس"، مقطع فيديو يوثق لقاء ترامب مع الأسرى وهو يوجه بعض الكلمات لهم قائلا: "أنتم لستم أسرى أنتم أبطال".

טראמפ נפגש עם שורדי השבי: "אתם לא חטופים יותר - אתם גיבורים" pic.twitter.com/gFZIdUR5hs — החדשות - N12 (@N12News) November 20, 2025

وأوضحت القناة العبرية، أن الأسرى كانوا قد عقدوا قبل لقائهم بالرئيس الأمريكي اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.