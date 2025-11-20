أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عثور قواته في منطقة رفح على النفق الذي احتجز فيه جثة الضابط الأسير هدار غولدين منذ عام 2014.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له الخميس، إن النفق تم فحصه لأسابيع من قبل قوات الاحتلال ولم تتمكن من العثور على الجثة.

وأوضح جيش الاحتلال، أن النفق يبلغ طوله 7 كيلومترات، وعمقه 25 مترًا، ويحتوي على 80 غرفة إقامة، مؤكدًا أن مسار النفق من الأكثر أهمية وتعقيدا من المسارات التي تم الكشف عنها حتى الآن في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن النفق يمر بمسار تحت حي سكني بالقرب من محور فيلادلفيا.

وفي النصف الأول من نوفمبر الجاري، أعلنت إسرائيل تسلمها عبر الصليب الأحمر رفات غولدين، من حركة المقاومة الإسلامية حماس.