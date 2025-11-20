الاتحاد الأوروبي يدين جرائم قوات الدعم السريع بالفاشر

أدان الاتحاد الأوروبي الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان بما فيها الاستيلاء على مدينة الفاشر.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الخميس، أنه مستعد لفرض المزيد من العقوبات على الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان.

وحث الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في السودان على استئناف المفاوضات لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وجدد الاتحاد الأوروبي رفضه ظهور هياكل حكومية موازية وأي إجراء قد يؤدي إلى تقسيم السودان.

ودعا الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطبي في السودان.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بمدينة روكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.