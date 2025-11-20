إعلان

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق حميدتي

كتب-عبدالله محمود:

06:12 م 20/11/2025

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فرض عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.

وأكدت كالاس، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق محمد حمدان دقلو.

ويدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الخميس في بروكسل، تكثيف التعاون مع الدول التي تسجل السفن في محاولة للحد من هذه السفن التي تستخدمها روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطط.

خلال تصريحات لـ"بلومبرج"، أكد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، أن المسؤولين سيناقشون خلال اجتماع اليوم ما الذي يمكننا فعله بأسطول الظل، مشيرًا إلى أنه سيؤثر بشكل على كبير على إيرادات روسيا لتمويل حربها على أوكرانيا.

