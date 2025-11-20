الكرملين عن خطة ترامب لإنهاء الحرب بأوكرانيا: ليس لدينا ما نضيفه

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، أنه لا توجد مشاورات أو مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن السلام المحتمل في أوكرانيا ولكن هناك اتصالات جارية.

وعلّق بيسكوف، على الخطة الأمريكية للسلام بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو ليس لديها ما تضيفه على ما قيل في قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بألاسكا في أغسطس الماضي.

وكشفت تقارير إعلامية غربية، مساء الأربعاء، عن خطة يعدّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت التقارير، أن الخطة المكونة من 28 نقطة مستوحاة من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتتضمن تنازل أوكرانيا عن إقليم دونباس لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية أمريكية.

