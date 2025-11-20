تايلاند تعتقل مواطنا روسيا يشتبه في ارتكابه أعمال قرصنة إلكترونية

بانكوك- (أ ب)

قال مسؤولون إن الشرطة في جزيرة بوكت التايلاندية ألقت القبض على روسي يشتبه في قيامه بأعمال قرصنة إلكترونية ،والذي كان مطلوبا من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) بناء على مزاعم بأنه وراء هجمات سيبرانية على الوكالات الحكومية الأمريكية والأوروبية.

وذكرت الشرطة التايلاندية أن المواطن الروسي /35 عاما/ الذي دخل تايلاند في 30 أكتوبر من مطار بوكت، ألقي القبض عليه أوائل الشهر الجاري من فندقه وهو الآن بانتظار تسليم محتمل.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه ولكن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "روسيا توداي" أشارت إليه باسم دينيس أوبريزكو وهو ينحدر من ستافروبول. وذكرت أن أقاربه أكدوا اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني ويعتزمون المطالبة بتسليمه للولايات المتحدة.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على التسليم المحتمل أو الإفصاح عن تفاصيل أخرى. كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤولون الأمريكيون في تايلاند التعقيب.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في تايلاند أيضا على طلبات بالتعقيب ولكن القنصل الروسي العام في بوكت، إيجور إيفانوف، قال لوكالة أنباء تاس الروسي الرسمية إنه جرى إخطار القنصلية "باعتقال مواطن روسي بناء على اتهامات بارتكاب جريمة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات".

وقال إيليا إيلين، رئيس القسم القنصلي بالسفارة الروسية في تايلاند، لوكالة تاس للأنباء، يوم الإثنين الماضي، إن الدبلوماسيين الروس زاروا المشتبه به في السجن في بانكوك.