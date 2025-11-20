إعلان

فرنسا: الاتحاد الأوربي سيعتمد اليوم عقوبات جديدة على روسيا

كتب : محمود الطوخي

12:07 م 20/11/2025

الاتحاد الاوربي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن الاتحاد الأوربي سيعتمد اليوم عقوبات جديدة على روسيا.

وأشار بارو، إلى أنه يجب أن تبدأ مفاوضات السلام في أوكرانيا بوقف إطلاق النار على خطوط التماس، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الضغوط على روسيا من خلال البدء في مناقشة الحزمة العشرين من العقوبات.

وتتزامن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة، مع الكشف عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه أعدوا خطة مكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تتضمن تنازل كييف عن إقليم دونباس لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية أمريكية.

