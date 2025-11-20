إعلان

مسؤولون يكشفون ملامح خطة متغيرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

كتب : عاطف مراد

04:22 ص 20/11/2025

ضربات روسية على أوكرانيا-أرشيفية

كشفت مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة بوليتيكو أن مسار الخطة المطروحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ما زال يشهد تغييرات متلاحقة، وسط حالة من عدم الاستقرار بشأن البنود النهائية التي يجري النقاش حولها بين الأطراف المعنية.

ووفق ما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، فإن الصيغة الحالية للخطة تتضمن تقديم كييف تنازلات كبيرة، بينها فرض قيود على قدرات جيشها، في إطار محاولة صياغة اتفاق شامل يحدد مستقبل الصراع.

وأكد المسؤولون أنه يمكن التوصل إلى إطار عمل أولي لإنهاء الحرب قبل نهاية الشهر الجاري إذا استمرت المفاوضات بالوتيرة المطروحة.

