اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة.. مسؤول عراقي يكشف التفاصيل

(د ب أ)

صرح باسم العوادي المتحدث بإسم الحكومة العراقية اليوم الأحد، بأن التوقيع على الآلية التتفيذية للاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية.

وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الاتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق والجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا، وسوف يتم تشكيل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية.

وأوضح أن اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة إن ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد في 22 أبريل 2024.

وأكد العوادي أن الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى وهي إتفاقيات تهدف إلى تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في مجال المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين الأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار وفتح جديدة وأن المشروع كبير ويحتاج إلى تخطيط وتمويل دقيق.

وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع وهناك مسوحاً دقيقة لواقع المياه في العراق ومسحاً للجانب التركي أيضاً ستستخدم كأساس لتحديد الاحتياجات وتطبيق الحلول المناسبة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى بناء سدود أو تنفيذ مشاريع مائية أخرى لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار شح المياه كما حصل في السنوات السابقة.

وذكر المتحدث أن الاتفاقية الموقعة لا تتضمن أي تنازل عن ديون العراق وما تم الاتفاق عليه هو آلية محاسبية وقانونية لآلية تمويل المشاريع المستقبلية وهذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، ليتم البدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن.

وكان العراق وتركيا قد وقعا اليوم على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه بين العراق وتركيا بحضور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.