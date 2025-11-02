(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده وسّعت درعها الدفاعي من منظومات "باتريوت" ضد الهجمات الجوية الروسية بمساعدة من ألمانيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على فيسبوك ومنصة إكس:" أشكر ألمانيا، وأشكر بشكل شخصي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هذه الخطوة المشتركة لحماية الأرواح من الإرهاب الروسي".

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل بشأن الإسهام الذي قدمته ألمانيا في أنظمة الدفاع الجوي، وتابع الرئيس الأوكراني في منشوره: "لقد أعددنا منذ فترة لتعزيز قدراتنا الدفاعية الجوية، وقد تم الآن تنفيذ الاتفاقات المبرمة".

وكانت أوكرانيا تمتلك حتى الآن عددًا محدودًا من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، التي تم تسليم معظمها عن طريق ألمانيا أو بمساعدتها. وقد أثبتت هذه المنظومات فعاليتها كأفضل وسيلة حماية من الصواريخ الباليستية الروسية. ووفقًا لتقارير إعلامية، كان لدى أوكرانيا في أكتوبر الماضي عشر بطاريات من هذا الطراز، من بينها بطاريات زودتها بها ألمانيا.

يُذْكَر أن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى أنظمة الدفاع الجوي الغربية لحماية مدنها من الهجمات الروسية. وصرح زيلينسكي بأن بلاده تعمل بالتعاون مع شركائها على بناء منظومة دفاع جوي موثوقة، وقال: "تتواصل المفاوضات حول خطوات مشتركة إضافية لتعزيز الدفاع الجوي، سواء على مستوى الحكومات أو مباشرة مع الشركات المصنعة لهذه الأنظمة"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن "نتائج أخرى" في هذا الصدد.