وكالة تاس: روسيا توقف سريان اتفاقية الطاقة مع فنلندا

وكالات

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، بان الحكومة الروسية قرارات وقف سريان اتفاقية الطاقة مع فنلندا.

وفي سياق منفصل، أعطت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" البيت الأبيض الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بعد تقييم أن ذلك لن يؤثر سلبًا على المخزونات الأمريكية، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وترك البنتاجون القرار النهائي في أيدي الرئيس دونالد ترامب ، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين مطلعين على الأمر.

وفي وقتٍ سابق من أكتوبر الماضي، قال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، إنه يفضل عدم توفير الصواريخ لأوكرانيا لأنه "لا نريد أن نتخلى عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إذ يخشى تصعيد الحرب الأوكرانية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، فإن تفكيره الآن في اتخاذ مثل هذه الخطوة يُظهر مدى إحباطه من رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق النار منذ استضافته له في قمة ألاسكا سبتمبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وتهدد هذه الخطوة بتصعيد الحرب في أوكرانيا، إذ قالت روسيا إن جيشها يدرس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات في عمق روسيا، وهي خطوة يقول مسؤولون روس إنها قد تؤدي إلى تصعيد حاد.