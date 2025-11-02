بريطانيا: تجريد الأمير أندرو من آخر رتبة عسكرية فخرية في البحرية

لندن - (د ب أ)

أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن أندرو ماونتباتن وندسور سيجرد من رتبته الفخرية كـ "نائب أدميرال".

وقال هيلي إن وزارته "تعمل على سحب" هذه الرتبة التي منحت للأمير السابق في عيد ميلاده الخامس والخمسين عام 2015، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُعد هذه الرتبة آخر لقب عسكري فخري يحتفظ به أندرو بعد أن أعاد بقية ألقابه عام 2022 على خلفية علاقاته بالممول المتهم بالتحرش الجنسي بالأطفال جيفري إبستين.

وأضاف هيلي: "بوجه عام، تسترشد الحكومة بالقرارات والأحكام التي يتخذها الملك"، موضحا: "وفي وزارة الدفاع، ينطبق الأمر نفسه تماما. لقد رأينا أندرو يتنازل عن المناصب الفخرية التي شغلها في الجيش، وبناء على توجيهات الملك، نعمل الآن على سحب آخر ألقابه الفخرية، وهو لقب نائب الأدميرال".

ورفض وزير الدفاع التعليق على ما إذا كان أندرو سيُسمح له بالاحتفاظ بميدالياته، بما في ذلك ميدالية الحملات التي حصل عليها خلال خدمته في حرب جزر فوكلاند، لكنه أكد أن وزارة الدفاع "ستسترشد بقرارات الملك".

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الملك يوم الخميس الماضى تجريد شقيقه من ألقابه النبيلة، في ظل استمرار تداعيات فضيحة إبستين.