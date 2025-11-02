روسيا تدعو أمريكا وفنزويلا إلى تجنب صراع جديد في المنطقة

موسكو - (د ب أ)

دعت موسكو، اليوم الأحد، كلًا من الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تجنب صراع جديد في المنطقة، عقب الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية ضد مهربي مخدرات يزعم أنهم من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "بالطبع، نريد أن تبقى الأمور في إطار سلمي، وألا نشهد صراعات جديدة في المنطقة"، بحسب تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت تاس إن تصريحات بيسكوف جاءت ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلب من موسكو مساعدات عسكرية، وخاصة في مجال الدفاع الجوي.

وأوضح التقرير أن روسيا وفنزويلا، الغنية بالنفط، وقعتا مؤخرا اتفاق شراكة دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لكنه لا يتضمن الدعم العسكري، بحسب المعلومات المتوفرة.

وفي المقابل، لا تعترف واشنطن بانتخاب مادورو، وقد رصدت مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله أو إدانته.

يذكر أن القوات الأمريكية تشن منذ أسابيع هجمات على قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وتتهم الولايات المتحدة فنزويلا بالتورط في عمليات التهريب، ونشرت قوة بحرية كبيرة في المنطقة. واعتبرت فنزويلا ودول أخرى أن هذا الانتشار العسكري الأمريكي يهدد بإمكانية شن عمل عسكري مباشر.