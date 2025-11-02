بيروت - (د ب أ)

قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية الليلة الماضية على جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، استفاقت مدينة النبطية ومنطقتها على هول الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي وأدت إلى استشهاد أربعة من شبان المدينة وجرح ثلاثة آخرون، بعدما استهدفتهم مسيرة معادية الليلة الماضية بغارة عندما كانوا بسيارتهم على طريق دوحة كفررمان، في الطرف الشرقي لبلدة كفررمان.

وأشارت إلى أن مدينة النبطية التي كانت تستعد بعد ظهر اليوم لتشييع الشهيد حسن حامد غيث (عامل الدليفري) والذي ارتقى بغارة لمسيرة استهدفته على طريق شوكين، تتحضر أيضا لإحياء عصرا الذكرى السنوية لمجزرة بلديتها والتي ارتقى فيها 13 شهيدا بينهم رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل في حرب الـ 66 يوما، كانت على موعد جديد اليوم مع كوكبة جديدة من الشهداء.

وطبقا للوكالة، أدى العدوان الجوي إلى استشهاد كل من محمّد الجواد مصطفى جابر (شقيقه الشهيد راغب جابر ارتقى في مجزرة بلدية النبطية في حرب الـ 66 يوما)، وعبد الله غالب كحيل، ومحمد عباس كحيل، وهادي مصطفى حامد (جريح بايجر)، كما أصيب شخصان أخران كانا على دراجة نارية صودف مرورهما بالمنطقة لحظة الغارة.

وأدت الغارة إلى احتراق السيارة المستهدفة، وإلى تحطم زجاج عشرات المنازل في "الدوحة" وهي منطقة سكنية بامتياز.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.