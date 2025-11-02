مقتل 3 في هجوم للجيش الأمريكي على سفينة لتهريب المخدرات بالكاريبي



وكالات

أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيجسيث، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة على سفينة تديرها منظمة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى مقتل 3 رجال كانوا على متنها.

وأضاف الوزير، في منشور على موقع إكس، أن العملية التي أشرف عليها الرئيس دونالد ترامب ونُفذت في المياه الدولية، استهدفت سفينة معروفة بنقلها للمخدرات على طريق تهريب، ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى.

وفي 19 أكتوبر الماضي، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الكولومبي، جوستافو بيترو، أنه زعيم تجارة المخدرات غير المشروعة.

كتب ترامب عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، زعيم تجارة المخدرات غير المشروعة، يشجع بشدة الإنتاج الضخم للمخدرات، في حقول كبيرة وصغيرة، في جميع أنحاء كولومبيا".

وأضاف: "لقد أصبح هذا النشاط التجاري الأكبر في كولومبيا بلا منازع، وبيترو لا يفعل شيئًا لإيقافه، بالرغم من المدفوعات الضخمة والدعم المالي من الولايات المتحدة، والتي ليست سوى عملية نصب واحتيال طويلة الأمد على أمريكا".

وأشار إلى أنه ابتداءً من اليوم، لن تُدفع هذه المدفوعات، أو أي شكل آخر من أشكال الدفع أو الدعم، إلى كولومبيا بعد الآن، فالغرض من إنتاج المخدرات هذا هو بيع كميات هائلة من المنتج إلى الولايات المتحدة، مما يتسبب في الموت والدمار والخراب، وفقا للغد.