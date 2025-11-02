

وكالات

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية في مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية، إلى إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتتعرض المنطقة الشرقية بمدينة نابلس خلال الأيام الماضية لسلسله اقتحامات متكررة، تتراوح بين 3 إلى 5 مرات في اليوم.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية ليلة السبت - الأحد مخيم عسكر القديم، شرقي مدينة نابلس.

وأثناء اقتحامها لهذه المنطقة أطلقت وابلا من القنابل الغازية، ووقع تبادل لإطلاق النار، ويبدو أن مقاومين الفلسطينيين استهدفوا هذه القوة العسكرية.

على الفور بدأ جيش الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية بشكل مكثف، ورد بإطلاق عشوائي للرصاص الحي تجاه الشوارع والطرقات في المنطقة وتجاه المنازل.

ووصلت مركبة تابعة لوحدة الإسعاف الطبية العسكرية لجيش الاحتلال إلى المنطقة، إذ أن عدد من الصور وبعض مقاطع الفيديو المصورة أظهرت ملابس عسكرية إسرائيلية، يبدو أنها لجندي إسرائيلي، وعليها آثار دماء، بالإضافة إلى بعض المعدات الطبية التي تركت في المكان.

وانحسب جيش الاحتلال من الموقع، لكنه عاد مجددا واقتحم مخيم عسكر القديم بقوة عسكرية جابت شوارع الرئيسية المحيطة بالمخيم واعتقلت شابا فلسطينيا كان في طريق عودته إلى المنزل.

كان جيش الاحتلال قد واصل، أمس السبت، عدوانه على سكان الضفة الغربية من خلال حملة اقتحامات واعتداءات تزامنت مع هجمات للمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وانتشر الجنود في مناطق متفرقة من البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، إذ أفادت وكالة "وفا" أن دوريات إسرائيلية عدة دخلت المدينة من مدخلها الشمالي بعد قدومها من منطقة جنين، وتمركزت في الشارع الرئيسي.

وأعاقت الدوريات حركة الفلسطينيين ومركباتهم، إضافة إلى انتشار فرق مشاة في عدد من الأحياء.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أعادت اقتحام المدينة مرات عدة خلال اليوم، وفقا للغد.

بالتزامن مع الاقتحامات، واصل المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المحافظات الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس تعاملت مع ثماني إصابات جراء اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على في بلدات تل وبورين وسبسطية، ووصفت جميع الإصابات بالمستقرة.

وفي محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون على مزارعين فلسطينيين في أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب المحافظة، كما هاجم آخرون المركبات ورشقوها بالحجارة قرب مستوطنة يتسهار، ما أدى إلى تحطيم عدد منها وتسبب بأزمة سير خانقة.

وهاجم مستوطنون من مستوطنة حفات جلعاد المقامة على أراضي قرى تل وفرعتا وجيت المنطقة الشرقية من قرية فرعتا، وأضرموا النار في مركبتين لفلسطينيين، بحماية من قوات الاحتلال.

وفي محافظة القدس، اعتدى مستوطنون على تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع، ورشقوا مساكن المواطنين بالحجارة وأحرقوا الإطارات المطاطية، تحت حماية من قوات الاحتلال، دون تسجيل إصابات.

كما اعتدى مستوطنان على تجار ومحال تجارية في البلدة القديمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من عائلة أبو صبيح بعد أن أجبرتهم بالقوة على إغلاق محالهم التجارية في شارع الواد.