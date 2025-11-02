إعلان

القبص على شخصين نفذا هجومًا بسكاكين على ركاب قطار شرق إنجلترا

كتب : مصراوي

03:33 ص 02/11/2025

الشرطة البريطانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية عن القبض على شخصين نفذا هجوما بسكاكين على ركاب داخل قطار في شرق إنجلترا، أسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى دون أن تحدد عددهم الدقيق.

ووقع الحادث على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون في مقاطعة كامبريدجشير.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه العميق" إزاء الحادث، مضيفا أن "مشاعري مع جميع المصابين".

وقدم ستارمر الشكر لكافة هيئات الطوارئ على تعاملها مع الحادث بسرعة، ودعا جميع الموجودين في المنطقة إلى التقيد بتعليمات الشرطة المحلية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة البريطانية حادث طعن في بريطانيا حادث قطار بريطانيا بريطانيا إنجلترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير
مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن