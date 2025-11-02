القبص على شخصين نفذا هجومًا بسكاكين على ركاب قطار شرق إنجلترا



وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية عن القبض على شخصين نفذا هجوما بسكاكين على ركاب داخل قطار في شرق إنجلترا، أسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى دون أن تحدد عددهم الدقيق.

ووقع الحادث على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون في مقاطعة كامبريدجشير.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه العميق" إزاء الحادث، مضيفا أن "مشاعري مع جميع المصابين".

وقدم ستارمر الشكر لكافة هيئات الطوارئ على تعاملها مع الحادث بسرعة، ودعا جميع الموجودين في المنطقة إلى التقيد بتعليمات الشرطة المحلية، وفقا لروسيا اليوم.