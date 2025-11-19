(د ب أ)

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي خالد الشريعان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أمريكا برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايكل دومين.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في العاصمة واشنطن استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون العسكري المشترك، إلى جانب مناقشة الشراكات الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما تطرق الجانبان، حسب البيان، إلى الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواصلة تنسيق المواقف في مختلف القضايا العسكرية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك.

وقام رئيس الأركان الكويتي بجولة في البنتاجون، اطلع خلالها على عدد من الأقسام والإدارات، برفقة وفد رفيع المستوى من كبار القادة والضباط في الجيش الكويتي.