الحكومة السودانية: مستعدون للانخراط مع أمريكا والسعودية لتحقيق السلام

كتب-عبدالله محمود:

أكد مجلس السيادة بالسودان، استعداده للانخراط مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني.

ورحب مجلس السيادة بالسودان في بيان له اليوم الأربعاء، بالجهود السعودية والأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف داخل السودان.

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال البرهان في تدوينة له بمنصة إكس: "‏شكرا سمو الأمير محمد بن سلمان شكرا الرئيس دونالد ترامب".

وخلال المنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد اليوم الأربعاء في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وشركاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في السودان.

وقال ترامب، إن النزاع في السودان أصبح جنوني وخارج عن السيطرة، مؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان شرح له الوضع في وطالبه بوقف النزاع هناك.