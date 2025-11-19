إعلان

الحكومة السودانية: مستعدون للانخراط مع أمريكا والسعودية لتحقيق السلام

كتب : مصراوي

11:00 م 19/11/2025

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الحكومة السودانية: مستعدون للانخراط مع أمريكا والسعودية لتحقيق السلام

كتب-عبدالله محمود:

أكد مجلس السيادة بالسودان، استعداده للانخراط مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني.

ورحب مجلس السيادة بالسودان في بيان له اليوم الأربعاء، بالجهود السعودية والأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف داخل السودان.

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال البرهان في تدوينة له بمنصة إكس: "‏شكرا سمو الأمير محمد بن سلمان شكرا الرئيس دونالد ترامب".

وخلال المنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد اليوم الأربعاء في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وشركاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في السودان.

وقال ترامب، إن النزاع في السودان أصبح جنوني وخارج عن السيطرة، مؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان شرح له الوضع في وطالبه بوقف النزاع هناك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة بالسودان البرهان يشكر ولي العهد السعودي البرهان يشكر الرئيس ترامب إحلال السلام العادل داخل السودان

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل