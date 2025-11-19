قال مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي السفير إبراهيم علي، إن إسرائيل تواصل تقويض السلطات الشرعية في سوريا عبر عدوانها العسكري المستمر على الأراضي السورية.

وأكد مندوب سوريا في مجلس الأمن، خلال تصريحات إعلامية، أن إسرائيل تستمر في اعتبار نفسها فوق القانون.

وشدد مندوب سوريا، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مطالبًا من مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

وأضاف مندوب سوريا: "انخرطنا في محادثات جادة مع إسرائيل بدعم أمريكي".

وفي وقت سابق، قام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو وكاتس ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بالإضافة إلى رئيس جهاز الشاباك، استمعوا إلى عرض تفصيلي حول الوضع الأمني في منطقة جنوب سوريا.