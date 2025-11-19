إعلان

نتنياهو من جنوبي سوريا: نولي أهمية كبيرة لحماية حلفائنا الدروز

كتب-عبدالله محمود:

06:23 م 19/11/2025

نتنياهو من جنوبي سوريا

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته الميدانية داخل الأراضي السورية، أن إسرائيل تولي أهمية لحماية حلفائها الدروز المتواجدين في جنوب غرب سوريا.

وشدد نتنياهو خلال تواجده في موقع جيش الاحتلال بالمنطقة العازلة جنوبي سوريا، على أهمية قدرة قوات الاحتلال الدفاعية والهجومية داخل الأراضي السورية.

وقال نتنياهو: "نولي أهمية كبيرة لقدراتنا ولحماية حلفائنا الدروز ودولة إسرائيل وحدودها الشمالية مقابل الجولان".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قاما اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية.

وأكدت البث العبرية، أن نتنياهو وكاتس، استمعا إلى عرض تفصيلي حول الوضع الأمني في المنطقة.

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية، شارك في الجولة مع نتنياهو وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بالإضافة إلى رئيس جهاز الشاباك.

