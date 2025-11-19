جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا اليوم، وذلك لتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان وليبيا.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، وضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من المجلس، بما يدعم ترسيخ وقف إطلاق النار ويوفر الأمن للشعب الفلسطيني داخل القطاع، كما أطلع نظيره الفرنسى على الجهود التي تبذلها مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ جميع بنوده.

وتناول الاتصال كذلك الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها.

أما بالنسبة للوضع في ليبيا، أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لدعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، مشدداً على أهمية دعم كافة الجهود الرامية لتشكيل حكومة موحدة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، مشدداً كذلك على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.