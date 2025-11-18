إعلان

ترامب: ولي العهد السعودي صديق مقرب.. وآمل أن تصل الاستثمارات لتريليون دولار

كتب- محمد جعفر:

07:57 م 18/11/2025

ترامب وبن سلمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولي العهد السعودي صديق مقرب ويحظى باحترام كبير في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع ولى العهد السعودي في البيت الأبيض، أنه عقد اجتماعا وصفه بـ"الرائع" مع ولي العهد السعودي، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حققت استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 21 تريليون دولار مع نهاية العام الأول من ولايته، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بشكل كبير، وأن بلاده تعمل على إعادة بناء الاحتياط النفطي.

وأعرب ترامب عن شكره للمملكة العربية السعودية على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، آملاً أن يصل هذا الرقم إلى تريليون دولار.

