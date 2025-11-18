حريق في خط لأنابيب الغاز في سيبيريا الروسية



وكالات

أفاد فيتالي خوتسينكو حاكم مقاطعة أومسك في سيبيريا الروسية، بوقوع عطل تلاه اندلاع حريق في جزء تحت أرضي من خط غاز رئيسي في إحدى مناطق المقاطعة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحاكم، أنه لم تسجل إصابات، وفقا للتقارير الأولية، فيما تعمل فرق الطوارئ في موقع الحادث.

وأكد خوتسينكو أن سكان منطقة الحادث والمناطق المحيطة بها لا يهددهم أي خطر.

وفي وقت لاحق أشارت السلطات إلى أنه تم احتواء الحريق، وتجري الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث، وفقا لروسيا اليوم.