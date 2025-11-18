إعلان

حريق في خط لأنابيب الغاز في سيبيريا الروسية

كتب : مصراوي

08:07 ص 18/11/2025

حريق في روسيا

وكالات

أفاد فيتالي خوتسينكو حاكم مقاطعة أومسك في سيبيريا الروسية، بوقوع عطل تلاه اندلاع حريق في جزء تحت أرضي من خط غاز رئيسي في إحدى مناطق المقاطعة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحاكم، أنه لم تسجل إصابات، وفقا للتقارير الأولية، فيما تعمل فرق الطوارئ في موقع الحادث.

وأكد خوتسينكو أن سكان منطقة الحادث والمناطق المحيطة بها لا يهددهم أي خطر.

وفي وقت لاحق أشارت السلطات إلى أنه تم احتواء الحريق، وتجري الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

