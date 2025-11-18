

وكالات

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الذي أقر تشكيل مجلس السلام بشأن غزة الذي سأقوم برئاسته.

قال ترامب: "هذه لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقة وشكرا للأمم المتحدة وجميع الدول في مجلس الأمن".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.

وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.