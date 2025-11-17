إعلان

وزير إسرائيلي يطالب بالقضاء على مقاتلي المقاومة المحاصرين في رفح

كتب-عبدالله محمود:

09:01 م 17/11/2025

بتسلئيل سموتريتش

طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة الإسرائيلية بالقضاء على مقاتلى المقاومة المحاصرون داخل الأنفاق بمنطقة رفح.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إنه يجب القضاء على المسلحين المحاصرين في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الاحتلال في رفح.

وأكد سموتريتش، أن المسار نحو إقامة دولة فلسطينية لن تتحقق ومهمته هي منع إقامتها.

وفي سياق منفصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني، أنهم على وشك فقدان السيطرة الكاملة على أعمال الشغب في منطقة الضفة الغربية.

مساء اليوم الاثنين، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق 3 منازل و3 مركبات و"كرفانا" في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم بالضفة.

بتسلئيل سموتريتش مقاتلو حماس رفح إسرائيل

