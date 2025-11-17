إعلان

لجنة أممية تحذر من الممارسات التوسعية لإسرائيل في 3 دول عربية

كتب-عبدالله محمود:

08:29 م 17/11/2025

اللجنة الأممية المعنية

حذرت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، من التوسعات التي تقوم بها تل أبيب في ثلاثة دول عربية فلسطين وسوريا وجنوب لبنان.


وقالت اللجنة الأممية في بيان لها اليوم الإثنين، إن ادعاء إسرائيل بعدم وجود حدود لها يتعارض مع سلام عادل ودائم، موضحة أن تل أبيب منحت المستوطنين تفويضا مطلقا لترهيب الفلسطينيين.


وأكدت اللجنة الأممية، أن إسرائيل تواصل بدعم دولي عملها بسبب إفلاتها الكامل من العقاب، لافتًا إلى أن تل أبيب تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.


وطالبت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.


ودعت اللجنة الأممية من المجتمع الدولي حظر السلاح عن إسرائيل لدفعها لوقف هجماتها، قائلا: "على الدول الأعضاء التعاون الكامل مع الجنائية الدولية".

اللجنة الأممية المعنية الممارسات التوسعية إسرائيل دول عربية

إعلان

