الكرملين يرفض تحذيرات ألمانيا بشأن هجوم روسي محتمل على دولة في الناتو

(د ب أ)

رفض الكرملين تصريحات جديدة لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن احتمال قيام روسيا قريبًا بشن هجوم على إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين:" في روسيا لا يوجد مناصِرون لأية مواجهة مع الناتو".

وتأتي تصريحات بيسكوف ردًا على تصريحات أدلى بها بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" قال فيها بيستوريوس إن من الممكن أن تشن روسيا هجومًا إحدى دول الناتو في شرق أوروبا في عام 2029.

وقال بيسكوف إن مثل هذا الخطاب ذي الطابع الحربي والمؤيد للحرب، بات يُسْمَع على نحو متزايد في العواصم الأوروبية، مؤكدا أن روسيا تتخذ أيضًا خطوات لحماية مصالحها الخاصة.

وفي المقابل، تتهم القيادة الروسية حلف الناتو مرارًا بأنه يستعد لحرب ضد روسيا، وتقول موسكو إن هذا هو السبب في زيادة إنفاقها على التسلح.

وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بأن الادعاء بأن روسيا تسعى إلى مهاجمة دولة عضو في الناتو هو من قبيل الهراء.

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بيستوريوس ووصفتها بأنها صادرة عن "معتدٍ".

وكان بيستوريوس قال في المقابلة التي نُشرت أول أمس السبت إن روسيا، بعد إعادة بناء قواتها المسلحة، "ستكون قادرة على تنفيذ هجوم على دولة عضو في الناتو في الشرق (الأوروبي).

لقد قلنا دائمًا إن ذلك قد يكون ممكنًا اعتبارًا من عام 2029. لكن هناك الآن من يقول إنه قد يكون ممكنًا بالفعل منذ 2028، بل إن بعض المؤرخين العسكريين يذهبون إلى حد الاعتقاد بأننا أمضينا آخر صيف في حالة السلم".

وفي المقابل، دأبت روسيا على رفض مثل هذه التحذيرات.

وأضاف بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الناتو قادر على الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن الحلف " لديه قدرة ردع كبيرة، تقليدية ولكن بالطبع أيضًا نووية".