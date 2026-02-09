إعلان

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت

كتب- مصطفى الشاعر:

08:19 م 09/02/2026

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بـ"نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت"، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يهدف القرار إلى "توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية"، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوما من تاريخ نشر القرار.

ووفقا للقرار، ستتولي لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة 'إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها"، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بـ"نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات"، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وذكر القرار، أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود عباس الرئيس الفلسطيني مشروع الدستور المؤقت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
مصراوى TV

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة