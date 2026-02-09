الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بـ"نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت"، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يهدف القرار إلى "توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية"، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوما من تاريخ نشر القرار.

ووفقا للقرار، ستتولي لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة 'إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها"، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بـ"نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات"، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وذكر القرار، أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.