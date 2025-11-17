رويترز: اليابان تسعى لتهدئة التوتر المتصاعد مع الصين بشأن تايوان

وكالات

تحركت اليابان، اليوم الاثنين، لتهدئة الخلاف المتصاعد مع الصين بشأن جزيرة تايوان، والذي دفع بكين إلى حث مواطنيها على الابتعاد عن جارتها في شرق آسيا.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، بأن ماساكي كاناي، المدير العام لمكتب آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، سيلتقي بنظيره الصيني ليو جينسونج، في بكين هذا الأسبوع، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يوضح كاناي أن تعليق رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لا يشير إلى أي تحول في السياسة الأمنية اليابانية، ويحث الصين على الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تزيد من تدهور العلاقات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي دوري ردًا على سؤال بشأن زيارة كاناي المزعومة للصين: "قنوات الاتصال المختلفة مفتوحة".

وأضاف أن تحذير السفر الصيني "يتعارض مع التوجه العام لتعزيز علاقة استراتيجية ذات منفعة متبادلة. وقد قدمنا طلبًا حازمًا للجانب الصيني لاتخاذ الخطوات المناسبة".

وقال الرئيس التايواني لاي تشينج تي، في حديثه للصحفيين في نيو تايبيه يوم الاثنين، إن الصين تنفذ "هجومًا متعدد الأوجه" على اليابان.

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الاهتمام الوثيق، وأحث الصين أيضًا على ممارسة ضبط النفس وإظهار السلوك الذي يليق بقوة كبرى، بدلاً من أن تصبح مثيرة للمشاكل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ليس لديه خطط للقاء نظيرته اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في جنوب أفريقيا، وذلك مع تفاقم التوترات بشأن تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينج، في إفادة صحفية دورية، إن تعليقات رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان ألحقت ضررًا خطيرًا بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية، ويجب على اليابان أن تتراجع عن تصريحاتها "الخاطئة"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف نينج: "نحث اليابان على التوقف عن تصعيد التوتر في العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الصين قدمت وستستمر في تقديم احتجاجات إلى اليابان بشأن تصريحات رئيسة وزرائها "الخاطئة" بشأن تايوان.

واشتعل الخلاف مع تعليق رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في 7 نوفمبر الجاري، بعد أسبوع من لقائها بالزعيم الصيني شي جين بينج واتفاقها على السعي إلى علاقات مستقرة.

وقالت تاكايتشي للبرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أي هجوم صيني على تايوان يهدد بقاء اليابان قد يؤدي إلى رد عسكري، وهو السيناريو الذي تجنبت الإدارات السابقة مناقشته علنًا لتجنب استفزاز بكين، والتي تقول الأخيرة إنها جزء من أراضيها.

واتسع الخلاف يوم الخميس عندما استدعت الصين السفير الياباني لأول مرة منذ أكثر من عامين لتقديم "احتجاج شديد" على تصريحات تاكايتشي.

وقالت الصين، يوم الجمعة، إن اليابان ستواجه هزيمة عسكرية "ساحقة" إذا تدخلت بشأن تايوان، وأعربت عن "مخاوف جدية" بشأن الاتجاه الأمني لليابان بما في ذلك الغموض بشأن مبادئها الثلاثة غير النووية بعدم تطوير أو امتلاك أو استضافة الأسلحة النووية، بحسب "رويترز".

وتقع تايوان على بُعد ما يزيد قليلًا عن 110 كيلومترات (68 ميلًا) من أقصى جزر اليابان غربًا، وبالقرب من الممرات البحرية الحيوية التي تعتمد عليها طوكيو لنقل النفط والغاز. كما تستضيف اليابان أكبر تجمع للقوة العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة.